Miccichè: “Sono soddisfatto di questa legislatura dell’Ars”

PALERMO (ITALPRESS) – “Complessivamente non posso che essere soddisfatto di questa legislatura, abbiamo risparmiato quattrini rispetto al passato: alla fine 9 milioni l’anno circa”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè nel corso degli auguri con la stampa parlamentare a Palazzo dei Normanni, a Palermo.

Sono stati 37 gli articoli impugnati dal Governo in merito a leggi approvate dall’Ars “il 9% in meno dell’anno precedente ma che sono sempre tanti”, ha aggiunto. “Il lavoro per evitare una impugnativa è complicato – ha spiegato – e deve impegnare tutti e non sempre l’Aula ti consente di bocciare alcune cose che non sono perfettamente in regola con le norme della Costituzione”. “Non è facilissimo evitarlo ma bisogna metterci un impegno maggiore”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).