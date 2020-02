Migliaia in corteo per la liberta’ di Zaky a Bologna

BOLOGNA (ITALPRESS) – Circa un migliaio di persone hanno partecipato al corteo, organizzato dal Consiglio degli studenti dell'Universita' di Bologna. In testa alla manifestazione, partita dal Rettorato, insieme agli studenti dell'Alma Mater il sindaco di Bologna Virginio Merola e il Rettore Francesco Ubertini. Il corteo ha poi raggiunto piazza Maggiore. Un migliaio circa le persone che hanno accompagnato studenti e rappresentanti delle istituzioni. "Patrick libero", "Per Giulio, per Patrick, liberta'", "Fare ricerca non e' reato" gli slogan gridati dagli studenti lungo le vie del centro. Fra le persone in corteo anche gli assessori del Comune di Bologna, Marco Lombardo, Davide Conte, Valentina Orioli e Matteo Lepore, l'ex rettore Ivano Dionigi, l'attore Alessandro Bergonzoni e la presidente dell'Anpi di Bologna, Anna Cocchi. (ITALPRESS). cin/mgg/red 17-Feb-20 20:50