Migranti: a Lampedusa inaugurata una ludoteca nell’hotspot

E’ stata inaugurata nell’hotspot di Lampedusa, superata l’emergenza del sovraffollamento della scorsa settimana, una ludoteca per bambini dai 3 ai 14 anni. La cooperativa sociale Badia Grande, che dall’1 marzo gestisce la struttura di contrada Imbriacola, ha adibito una stanza ad area giochi per dare la possibilità ai piccoli che approdano sull’Isola assieme ai nuclei familiari e ai minori stranieri non accompagnati di trascorrere in maniera più piacevole e serena il periodo della loro permanenza.

Un’area confortevole ed accogliente dove poter disegnare, colorare, giocare con le macchinine, costruire puzzle o sperimentare con le costruzioni. Allestito anche uno spazio esterno dove l’equipe socio educativa della struttura propone piccoli laboratori, animazione socio culturale e dove i ragazzi più grandi possono giocare a pallone. Le attività, coordinate da una psicologa, si svolgono tutte le mattine e un pomeriggio a settimana. L’hotspot di Lampedusa ospita al momento 250 persone, di queste sette sono minori arrivati assieme ai nuclei familiari e 165 minori non accompagnati.

“Un giorno importante per l’hotspot di Lampedusa perché offriamo un servizio ai nostri piccoli ospiti – dice la direttrice Mihaela Dima -. Nella ludoteca potranno passare, finalmente, dei momenti di svago dopo aver affrontato le terribili fasi del viaggio che li ha portati via dalle loro case e dalle loro abitudini”.

“Siamo convinti – aggiunge – dell’importanza del gioco come diritto dell’infanzia, anche in una situazione particolare, di transito, come quella di un hotspot. La ludoteca sarà il primo impatto con una nuova vita e darà loro e alle loro famiglie fiducia e speranza, facendo comprendere il significato dei termini fratellanza e solidarietà che troveranno nel nostro Paese. Tutta l’équipe della Cooperativa si è impegnata al massimo per rendere il locale più accogliente, tranquillizzante, gioioso e funzionale possibile”.