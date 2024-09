Migranti, Meloni “Con Starmer obiettivo lotta a traffico essere umani”

ROMA (ITALPRESS) – "Il rafforzamento della nostra relazione può essere decisiva per garantire sicurezza e prosperità ai nostri popoli. Oggia abbiamo adottato una dichiarazione congiunta, un documento estremamente importante, contiene degli spunti molti concreti". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell'incontro con il primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer. "C'è un dialogo continuo in materia di politica estera e di difesa, su energia, scienza, innovazione, sicurezza e lotta al crimine, contrasto all'immigrazione di massa: è un fenomeno che interessa tutta l'Europa, siamo d'accordo che la prima cosa da fare è intensificare la lotta al traffico di essere umani e farlo unendo di più gli sforzi, lavorando a una maggiore cooperazione e puntando al cuore di questo traffico", ha aggiunto. "Siamo d'accordo nel non avere timore ad esplorare soluzioni nuove. Abbiamo parlato del protocollo tra Italia e Albania che è una soluzione per la quale il governo della Gran Bretagna dimostra molta attenzione, un'innovazione portata dal governo italiano nella politica di governo di flussi migratori", ha concluso Meloni. (ITALPRESS). -Foto: Palazzo Chigi- xc3/ads/red 16-Set-24 16:06