Migranti, Raoul Russo (FdI): “Emergenza continua, in crisi sistema accoglienza”

“Quanto accaduto ieri con i migranti che si sono lanciati in mare dalla Open Arms, l’imbarcazione della ong spagnola che si trova sulla costa palermitana, è la dimostrazione che si tratta di una emergenza continua di fronte alla quale la Sicilia non può restare da sola”. Lo dice il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Raoul Russo. “Gli arrivi continui di migranti e di conseguenza la loro gestione da parte dello Stato e della Regione Siciliana e dei comuni siciliani, per le loro competenze, stanno mettendo in crisi il sistema dell’accoglienza a maggior ragione con la emergenza sanitaria da coronavirus. Viviamo una situazione abbastanza preoccupante”, conclude Russo.

Oggi 48 migranti si sono gettati in mare lanciandosi dalla Open Arms, la nave della ong spagnola che si trova davanti al porto di Palermo. “A bordo la sofferenza aumenta, degli ospiti e dell’equipaggio”, scrive la ong su Twitter, sottolineando di non avere alcuna “indicazione” dalle autorità italiane, che, scrive il fondatore Oscar Camps, “sebbene sia a conoscenza della situazione, ci ha abbandonati”. Altre 75 persone giovedì si erano lanciate mercoledì dalla nave ed erano state raccolte dalla Guardia Costiera italiana.