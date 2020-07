Migranti, Santelli a Conte “Governo intervenga o vietero’ gli sbarchi”

CATANZARO (ITALPRESS) – "Negli ultimi giorni, sono stati registrati, come noto, diversi sbarchi di immigrati sulle coste della Regione Calabria. Tali sbarchi non possono, all'evidenza, essere affrontati con le ordinarie misure, attesa la situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19 che, sebbene si sia ridotta nelle sue dimensioni, non puo' dirsi affatto superata. Solo nella giornata di ieri, ben 27 migranti, sbarcati nel porto di Roccella, sono risultati positivi ed altri, probabilmente, si positivizzeranno nei prossimi giorni". Lo scrive il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, in una lettera al premier Giuseppe Conte. "Chiedo, pertanto, al Governo di intervenire, adottando misure volte ad evitare che gli immigrati vengano gestiti, da un punto di vista sanitario, solo dopo il loro sbarco a terra – aggiunge -. L'unica soluzione in grado di evitare pericoli per la salute della popolazione calabrese non puo' che essere quella di procedere alla requisizione di unita' navali, da dislocare davanti alle coste della regione italiane maggiormente interessate dagli sbarchi, a bordo delle quali potranno essere svolti i controlli sanitari sugli immigrati e potra' essere assicurata, in caso di positivita', l'effettuazione del periodo di quarantena obbligatoria". "Mi aspetto una risposta rapidissima da parte del Governo e avverto che, in caso contrario, non esitero' ad agire, esercitando i miei poteri di ordinanza per emergenza sanitaria, vietando gli sbarchi in Calabria. Voglio evitare un braccio di ferro con il Governo, ma ho l'obbligo di difendere i calabresi e chi ha scelto di passare in Calabria le proprie vacanze", conclude il presidente della Regione. (ITALPRESS). sat/com 12-Lug-20 14:42