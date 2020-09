Migranti: Sea Watch 4 in arrivo a Palermo, nave Allegra attende in rada

La nave Sea Watch 4, con a bordo 353 migranti, si avvicina a Palermo, in anticipo rispetto ai tempi previsti. Intanto la notte scorsa, nel porto del capoluogo siciliano, sono stati imbarcati sulla nave quarantena Gnv “Allegra” i 181 migranti che sono arrivati, con autobus, da Porto Empedocle, dove erano stati trasferiti da Lampedusa, e il personale della Croce rossa italiana. La “Allegra” è in rada a Palermo in attesa dell’arrivo della Sea Watch per il trasbordo in mare dei migranti, come già accaduto a maggio con le navi Alan Kurdi e Aita Mari, e poi è previsto che faccia rotta per Lampedusa.