Migranti, Tar Sicilia sospende l’ordinanza di Musumeci

PALERMO (ITALPRESS) – Il Tar di Palermo ha sospeso l'ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci sulla chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per i migranti nell'Isola. Accolta quindi l'istanza presentata dalla Presidenza del Consiglio e del ministero dell'Interno. L'ordinanza è sospesa fino alla trattazione collegiale in camera di consiglio fissata per il 17 settembre prossimo. Le misure contenute nell'ordinanza erano troppo complesse da applicare in poco tempo, tanto da provocare problemi di coordinamento tra le autorità coinvolte e un potenziale "pericolo per la salute e l'incolumità pubblica che avrebbero, invece, inteso scongiurare", evidenzia il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia nel decreto. "Le misure adottate con il provvedimento sembrano esorbitare dall'ambito dei poteri attribuiti alle regioni (…) laddove, sebbene disposte con la dichiarata finalità di tutela della salute in conseguenza del dilagare dell'epidemia da Covid-19 sul territorio regionale – spiega il Tar -, involvono e impattano in modo decisivo sull'organizzazione e la gestione del fenomeno migratorio nel territorio italiano, che rientra pacificamente nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato" e "sono certamente idonee a produrre effetti rilevanti anche nelle altre regioni". Inoltre "la disposta chiusura dei porti all'accesso dei natanti di qualsiasi natura trasportanti migranti sembra esorbitare parimenti dalla competenza regionale". (ITALPRESS). sat/red 27-Ago-20 19:12