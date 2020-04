Migranti, Varchi (FdI): “Lampedusa sotto assedio, intervenga Lamorgese”

“L’isola di Lampedusa è sotto assedio. In queste ore, nel silenzio generale, sono sbarcati circa 80 migranti e l’Alan Kurdi, la nave della ong battente bandiera tedesca, è pronta ad accompagnarne altri 150. Mentre invitiamo gli italiani a rimanere in casa per la sicurezza di tutti, arrivano in Sicilia, indisturbati, decine di migranti”. Lo dice Carolina Varchi, deputato nazionale e capogruppo in commissione Giustizia di Fratelli d’Italia. “Porte chiuse e porti aperti. Anche Lampedusa è Italia, e il ministro Lamorgese se non riesce a gestire i fenomeni migratori la smetta di autorizzare gli sbarchi nei nostri porti, siamo stanchi di questi teatrini, alle mie interrogazioni nessuna risposta”, conclude Varchi.