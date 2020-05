Milano, con mezzo miliardo in 5 anni Gruppo Cap lancia il “Green Deal”

MILANO (ITALPRESS) – Un piano di investimenti da oltre mezzo miliardo di euro (524.105.091 euro) in 5 anni, e' quello approvato all'unanimita' dall'assemblea dei soci di CAP Holding, che ha cosi' dato il via a un vero e proprio Green Deal della Citta' metropolitana di Milano. Costi bloccati, cosi' come la redditivita', per i primi due anni per dare spazio agli investimenti destinati allo sviluppo di infrastrutture e servizi sempre piu' smart, ai processi di digitalizzazione, ai progetti di economia circolare, ricerca scientifica e simbiosi industriale. L'azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Citta' metropolitana di Milano, ha rinnovato all'unanimita' la fiducia al presidente Alessandro Russo, nominato anche amministratore delegato dell'azienda idrica che, con un fatturato di oltre 300 milioni di euro e una capitalizzazione di oltre un miliardo di euro, e' tra le monoutility piu' importanti del Paese. "Sono orgoglioso di essere stato riconfermato alla guida di un'azienda che ha fatto della sensibilita', della resilienza e dell'innovazione i punti cardine della sua strategia – commenta Alessandro Russo – In un momento cosi' difficile come quello che stiamo vivendo abbiamo costruito un nuovo piano industriale, prevedendo investimenti mirati a sostegno dell'economia locale. Mezzo miliardo di euro in 5 anni, un boost per il rilancio del nostro territorio post Covid, che sposta in modo deciso la potenza di fuoco degli investimenti sulla rivoluzione green e sull'economia circolare". Russo restera' in carica altri 3 anni insieme ai consiglieri Karin Eva Imparato, confermata anch'essa, e ai neoeletti Luciana Dambra, Alberto Fulgione e Barbara Mancari. L'Assemblea dei Soci ha inoltre approvato l'acquisto delle partecipazioni in CORE, Consorzio Recupero Energetici, il cui termovalorizzatore, in procinto di terminare la sua attivita' entro la primavera del 2021, e' il fulcro del progetto Biopiattaforma di Sesto San Giovanni, che grazie a un investimento di 56 milioni di euro, intende diventare un punto di eccellenza per la produzione di biometano dalla frazione umida dei rifiuti (FORSU) e per la valorizzazione dei fanghi da depurazione. (ITALPRESS) pc/com 22-Mag-20 12:37