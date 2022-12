Milano, ucciso titolare di un bar nel quartiere Corvetto

MILANO (ITALPRESS) – Ruiming Wang, proprietario cinese del Bar Milano di via Bessarione, nel quartiere Corvetto del capoluogo lombardo, è stato ucciso in un agguato. Diversi i colpi di arma da fuoco esplosi da un killer. Sul caso indaga la sezione Omicidi della Squadra Mobile, che sta cercando di ricostruire la dinamica e i motivi dell'omicidio, anche attraverso l'utilizzo delle telecamere. Dalle prime risultanze investigative, è emerso che il bar Milano sarebbe stato frequentato, soprattutto in orari notturni, da pregiudicati e spacciatori, tanto che la Questura aveva più volte disposto la chiusura temporanea del locale. Nonostante questo, numerosi abitanti del quartiere ricordano il titolare del bar, noto nella zona con il soprannome di Paolo, come una persona tranquilla e ben integrata. La vittima lascia la moglie e un figlio. (ITALPRESS). Photo Credits: www.agenziafotogramma.it trl/red 19-Dic-22 11:08