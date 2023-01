Minardo “Concentrarsi sui problemi dei siciliani e non sulle poltrone”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il governo Schifani ha finalmente partorito il tanto atteso, non dal sottoscritto, spoil system per le società partecipate della Regione Siciliana. Mi sembra una procedura doverosa verso la quale ho avuto come l’impressione che alcuni hanno manifestato un’attenzione quasi morbosa. Francamente mi auguro che adesso ci si rilassi e ci si concentri sui problemi dei siciliani”. Lo dice all’Italpress Nino Minardo, presidente della Commissione Difesa della Camera e segretario regionale della Lega in Sicilia.

Il 12 gennaio Matteo Salvini arriva a Palermo per l’udienza del processo Open Arms in programma il 13 e in molti parlano di una probabile assenza di Minardo a un incontro del partito che si dovrebbe tenere nel capoluogo siciliano. Rottura in vista? “Con Matteo Salvini ho un rapporto saldo e non in discussione, sa bene che quando ritiene io possa essere utile per fare qualcosa in Sicilia ci sono – spiega il segretario regionale della Lega -. Non ho velleità da ‘grande assentè, ho un incarico impegnativo alla Camera dei Deputati ma di certo sto molto attento alla qualità delle presenze e dei temi in discussione. Per me sul tappeto ci sono esclusivamente i problemi dei siciliani e le iniziative per far crescere il nostro movimento e la nostra coalizione in una prospettiva di allargamento al blocco civico e autonomistico. Non sono interessato a parlare di nomine, poltrone e strapuntini. Sono temi che interessano ad altri”.

– foto ufficio stampa Lega Sicilia –

(ITALPRESS).