Miranchuk risponde a Lautaro, Atalanta-Inter 1-1

BERGAMO (ITALPRESS) – Finisce in parità tra Atalanta e Inter. All'iniziale vantaggio di Lautaro Martinez risponde Miranchuk. Gli uomini di Conte, dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid, subiscono una mezza battuta d'arresto, mentre i bergamaschi, reduci dal pesantissimo ko contro il Liverpool, mancano il sorpasso sulla Juventus e rimangono al quinto posto in classifica. Avvio guardingo e a ritmi bassi da parte di entrambe le formazioni che cercano di prendere le misure e gestire il pallone. Il primo vero squillo del match arriva solo al 18' con Freuler che fa partire un tiro-cross che per poco non sorprende Handanovic. L'estremo difensore nerazzurro riesce in qualche modo a togliere la sfera sulla linea. La risposta degli uomini di Conte arriva al 25' con il bel colpo di testa di Vidal che di un soffio termina alto. Nella ripresa gli ospiti aumentano i giri e centrano la rete del vantaggio al 58': cross al bacio di Young dalla sinistra, fantastica la girata di testa di Lautaro che supera Sportiello. Sulle ali dell'entusiasmo l'Inter prova a chiudere definitivamente la partita ma un grande Sportiello salva prima su Vidal e dopo su Barella, mantenendo il risultato sull'1-0. A dieci minuti dalla fine arriva il pareggio degli uomini di Gasperini che con un'azione prolungata liberano Miranchuk al limite dell'area. Il mancino del centrocampista russo, al suo esordio in Serie A, passa sotto le gambe di Bastoni e si infila all'angolino. (ITALPRESS). spf/gm/red 08-Nov-20 16:56