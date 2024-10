MO, Crosetto “Israele rispetti diritto internazionale, civili e Unifil”

ROMA (ITALPRESS) – "Quella in atto è una crisi gravissima, caratterizzata dal superamento di diverse linee rosse, nonostante diversi e ripetuti appelli della comunità internazionale". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso di una informativa in Senato sui recenti attacchi alle basi Unifil in Libano. " Oggi purtroppo assistiamo al ricorso sistematico delle armi a Gaza e in Libano" ha aggiunto " con le vittime, soprattutto civili, inermi già duramente provate dalla pioggia di missili, droni, bombe". Il ministro Crosetto ha ribadito che "l'Italia ha detto con chiarezza che riconosce il diritto di Israele di esistere, difendersi dagli attacchi di chiunque, una affermazione in cui crediamo, allo stesso tempo, con la stessa forza, abbiamo chiesto e chiediamo ad Israele di attenersi in modo rigoroso alle regole di diritto internazionale, di proteggere l'incolpevole popolazione civile a Gaza, come in Libano, e di rispettare il personale e le basi Unifil". (ITALPRESS). Foto: Agenzia Fotogramma xc3/trl/red 17-Ott-24 09:25