Moratti “Messi-Inter? Non credo sia un sogno proibito”

MILANO (ITALPRESS) – Vedere Lionel Messi all'Inter non e' impossibile. Massimo Moratti, che durante la sua gestione ha a lungo coltivato la suggestione di portare in nerazzurro il fuoriclasse argentino, spera che la famiglia Zhang possa avere miglior fortuna. "Credo che non sia per niente un sogno proibito – le parole a 'Radio Anch'io Sport' su RadioUno -. Non lo era forse anche prima di questa disgrazia e penso che ci sia uno sforzo della proprieta' per cercare di portarlo all'Inter. Non so se la situazione attuale possa cambiare in positivo o in negativo questo obiettivo ma e' stato sparigliato tutto. C'e' anche da non essere esageratamente opportunisti perche' approfittare della situazione puo' spaccare il calcio ma penso che ci sia la possibilita' di vedere cose abbastanza strane a fine stagione". Ma questo vale sia in entrate che in uscita: "Lautaro? Bisogna vedere se non rientra in altre situazioni piu' importanti come quella di Messi". (ITALPRESS). glb/red 06-Apr-20 10:22