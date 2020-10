Motomondiale: Valentino Rossi positivo al coronavirus

ROMA (ITALPRESS) – Valentino Rossi positivo al coronavirus. Salterà certamente il primo week end di Aragon al via domani. Ad annunciare la positività è stato lo stesso pilota su Instagram. "Purtroppo questa mattina mi sono svegliato e non mi sentivo bene" ha scritto il Dottore. "Mi sentivo particolarmente debole e avevo una leggera febbre, quindi ho chiamato subito il medico che mi ha fatto due test. Il risultato del "test rapido PCR" è stato negativo, proprio come il test che avevo già fatto martedì. Ma il secondo, di cui mi è stato inviato il risultato alle 16 di questo pomeriggio, è stato purtroppo positivo" ha aggiunto. "Sono chiaramente molto deluso per il fatto che dovrò saltare la gara di Aragon. Mi piacerebbe essere ottimista e fiducioso, ma mi aspetto che il secondo round ad Aragon sia un 'no go' anche per me… Sono triste e arrabbiato perchè ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo e anche se il test che ho fatto martedì è stato negativo, mi sono isolato già dal mio arrivo da Le Mans. Comunque, è così, non posso fare nulla per cambiare la situazione. Ora seguirò il consiglio medico, spero solo di guarire al più presto". (ITALPRESS). gm/red 15-Ott-20 19:05