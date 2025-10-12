Movida selvaggia, ventunenne ucciso a Palermo mentre tenta di fermare un’aggressione

PALERMO (ITALPRESS) – Un 21enne è stato ucciso a Palermo durante la movida del sabato sera, nel pieno centro del capoluogo siciliano, a due passi dal Teatro Massimo, nella zona conosciuta come la champagneria. Secondo le prime informazioni la vittima sarebbe intervenuta per tentare di fermare un’aggressione ma sarebbe stato freddato con un colpo d’arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagano sulla vicenda.

La vittima è Paolo Taormina, 21 anni, e secondo le prime ricostruzioni pare stesse tentando di fermare una rissa scoppiata nel locale della famiglia.

I militari dell’Arma hanno raccolto le testimonianze di chi era presente al momento dei fatti e stanno visionando le videocamere dell’area.

Sono numerosi i locali che ogni fine settimana si riempiono di ragazzi di ogni età nella zona della champagneria, tra via dell’Olivella e via Spinuzza, uno dei principali luoghi della movida palermitana. Una zona che spesso già più volte in passato è stata teatro di risse e di atti di violenza.

