Muoviti 2025, Galvagno “Iniziativa che coniuga sport, benessere e prevenzione”

PALERMO (ITALPRESS) – Un fitto programma di eventi itineranti che coinvolge tutta la Sicilia coniugando sport e salute: questo è ‘Muoviti 2025’, giunto all’11esima edizione e patrocinato dall’Ars. L’iniziativa è stata presentata stamattina a Palazzo dei Normanni, alla presenza del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, e farà cinque tappe diverse nei prossimi mesi: Palermo (1-4 maggio), Sciacca (5-9 maggio), Paternò (24-25 maggio e 9-12 giugno), Ustica (4-6 luglio) e Taormina (19 luglio). L’evento, che coinvolge oltre 40 discipline sportive, mira anche a diffondere la consapevolezza sui benefici delle attività di movimento adottate nelle palestre della salute per quei pazienti che affrontano patologie metaboliche, cardiovascolari e oncologiche.

“L’Ars vuole dare testimonianza di vicinanza a questo genere di iniziative – sottolinea Galvagno, – Appuntamenti come questo si arricchiscono non solo di wellness e sport, ma anche di progetti legati alla prevenzione: non è semplicemente un evento sportivo ma una visione che vuole coniugare salute e benessere all’attività motoria. Riteniamo che ‘mens sana in corpore sano’ non sia solo una locuzione, ma un binomio per portare avanti ragionamenti sulla salute mentale: lo sport non è solo attività fisica ma tanto altro, chi lo fa lo comprende molto di più di chi fa una vita sedentaria. Sosteniamo con forza quest’iniziativa, che tra l’altro coinvolge tutta la regione”.

