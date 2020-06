Musumeci a La7: “Gli stati generali convocati da Conte sono inutili”

Gli stati generali convocati dal premier Conte sono inutili. A dirlo senza mezzi termini è il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci intervenuto nel corso della trasmissione “Tagadà”, su La7.

“Cosa penso degli stati generali? Sono inutili perché il governo non ha un progetto per il Mezzogiorno d’Italia e quindi per la proiezione mediterranea – ha detto il governatore -. Serve pragmatismo e quella degli stati generali che non danno spazio al Sud credo sia un’esperienza inutile”.

Musumeci ha ricordato che il premier Giuseppe Conte “ha invitato agli stati generali una delegazione della conferenza delle Regioni e io – ha spiegato – faccio parte della cabina di regia della Conferenza delle Regioni. Dovrei essere a Roma alle 18 ma il primo posto in aereo disponibile è alle 19:25, questo significa – ha aggiunto – che arriverò tardi a Roma e da’ l’idea di come sia trattata in questo momento la Sicilia sotto il profilo dei collegamenti aerei”.