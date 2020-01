Musumeci: “Nessun problema politico, oggi in aula per approvare l’esercizio provvisorio”

L’Ars ha bocciato ieri l’esercizio provvisorio, ma la maggioranza tornerà in Aula questo pomeriggio per proseguire il percorso di approvazione del provvedimento. In queste ore sono stati soprattutto i sindacati a lanciare l’allarme sullo stop di Sala d’Ercole che paralizza le spese in Regione, ma a gettare acqua sul fuoco è il presidente Nello Musumeci che smentisce le voci di malesseri nella sua maggioranza.

La sconfitta di ieri è stata minimizzata dal governatore: “Preoccupato? Assolutamente no, perché è un incidente di percorso. I numeri c’erano: tre erano a fumare, uno era andato a fare la pipì, mi sembra assolutamente un fatto non politico. Dovesse diventare politico nei prossimi giorni è chiaro che il ragionamento si porrà su un terreno diverso”.

Musumeci aggiunge: “Ma poi si tratta del bilancio provvisorio, a chi farebbero danno? La verità è che qualcuno ancora non ha capito che bisogna inseguire gli obiettivi che la gente vuole. Qualcuno è convinto che l’elezione a deputato regionale sia un punto di arrivo. Non hanno capito che è un punto di partenza, ma lo capiranno presto”.

