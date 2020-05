Musumeci: “Regione sarà parte civile, passeremo tutte le gare ai raggi X”

Dura presa di posizione del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci dopo gli arresti “eccellenti di Candela e Damiani. “Avevamo visto giusto quando abbiamo approvato in giunta una delibera sulla Cuc e poi adottato misure per l’affiancamento di Consip. Chi ruba, se accertato, non merita di aver ricevuto la stima di tante persone perbene” – ha detto Musumeci.

Tra le persone finite ai domiciliari Antonino Candela, era stato da poco nominato coordinatore per l’emergenza covid. “La Regione sarà parte civile e ho dato disposizioni di passare al setaccio tutte le gare – ha spiegato -, perché anche procedure iniziate nel 2016, come quelle oggetto dell’indagine odierna, possono avere prodotto i loro effetti in epoca successiva. Deve essere chiaro a tutti che la sanità non è un business, ma serve a curare le persone”.