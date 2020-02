Musumeci: “Servono controlli, sarebbe meglio che i turisti dal Nord non venissero”

“La Sicilia non è una terra in cui non si può sbarcare e non si può atterrare: però servono controlli perché non è possibile che i due casi registrati di positività al coronavirus riguardano turisti del Nord perché nella nostra isola non c’è un focolaio. Sarebbe meglio che i turisti dal Nord non venissero”. Lo ha detto il presidente Nello Musumeci, parlando con i cronisti a palazzo Orleans.

“Nessuno vuole alimentare polemiche ma è mai possibile che la gente arriva dalla Lombardia e dal Veneto e nessuno controlli? Eppure lo Stato ritiene di avere fatto tutto quanto era necessario nel controllo dei passeggeri in arrivo”, ha proseguito Musumeci. “Se un cittadino arriva dal Nord e avverte il senso di responsabilità di comunicarlo alle autorità sanitarie, allora – ha sottolineato – viene messo sotto monitoraggio”. E poi ha aggiunto: “Intanto se i turisti arrivano dal Nord Europa in questo momento sarebbe bene non arrivassero. Voi immaginate se il focolaio fosse nato in Sicilia e un siciliano avesse portato il Coronavirus in Lombardia o in Veneto? Potevamo scappare”.

“L’ho detto, e lo ripeto, i turisti provenienti dalle zone gialle farebbero meglio a rimandare di qualche settimana il loro arrivo in Sicilia. Il mio è un appello alla prudenza, nell’interesse di tutti. La Sicilia è e resta, finora, una regione sicura, dove trascorrere la vacanza in un clima assai propizio. Per questo da giorni invito tutti, anche certa stampa, a non fare terrorismo psicologico. In ogni caso, chi arriva da una zona colpita dall’epidemia ha il dovere di informare le autorità sanitarie siciliane, come stabilito dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Lo ha precisato, in una nota, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci subito dopo la conferenza stampa a Palazzo d’Orleans.