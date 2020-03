Musumeci: “Servono più militari per controllare porti e aeroporti”

Musumeci chiede più militari per controllare i porti e gli aeroporti siciliani. Il presidente della Regione siciliana, ospite della trasmissione “Pomeriggio Cinque” condotta da Barbara D’Urso ha affermato che e i controlli “fino a poco tempo fa sono stati inefficienti”.

Secondo il governatore “le misure di sicurezza nell’accesso alla Sicilia sono state fino a qualche giorno fa carenti e lacunose. Io l’ho denunciato mille volte – ha proseguito Musumeci -e quando il 27 febbraio ho detto che dal Nord non dovevano arrivare sono stato aggredito da tutti”.

“Possiamo emettere tutte le ordinanze che vogliamo e il governo può fare tutti i decreti che vuole, ma se non c’è la sufficiente forze per farle rispettare non abbiamo fatto niente. La Sicilia – ha ribadito il presidente della Regione – ha bisogno di avere militari in gran numero. Ho chiesto l’impegno dell’Esercito ma mi hanno dato solo un paio di centinaia di militari e non bastano. Finora ci siamo salvati dalla grande ondata – ha concluso Musumeci – ma se i numeri crescono sarà un grosso problema”.