Myrta Merlino è il nuovo presidente della Fondazione “Isola di Pantelleria”

PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) – Il Comune di Pantelleria annuncia l’avvio ufficiale delle attività della Fondazione “Isola di Pantelleria”, istituita per promuovere la cultura e il turismo dell’isola. Formalizzato il Consiglio di Amministrazione, che vede alla presidenza la giornalista Myrta Merlino. Accanto a lei siederanno Adelina Francesca Pineda e Giovanni Federico Salvatore Tremarco, entrambi assessori del Comune di Pantelleria, e Giuseppe La Francesca, imprenditore locale. A questi membri di nomina sindacale si affiancano gli altri cinque membri eletti dall’assemblea dei soci: Daniela Patanè, Mariella Raffaele, Mariano Rodo, Umberto Belvisi e Salvatore Mangiapanelli.

Accettando l’incarico di Presidente della Fondazione, Myrta Merlino ha dichiarato: “Con l’Isola di Pantelleria ho un rapporto sentimentale profondo, grazie al mio compagno Marco Tardelli e alla casa che consideriamo il nostro rifugio. Pantelleria è diventata quindi per me una seconda patria, un luogo dove il concetto di ‘isolitudinè riconduce all’essenziale, al rispetto della natura e al valore della sostenibilità. Ma oltre questo, l’isola è a tutti gli effetti una best practice in termini di tutela ambientale, grazie anche al lavoro straordinario del Parco Nazionale di Pantelleria. E l’isola è soprattutto un crocevia di culture, un avamposto nel Mediterraneo che può diventare un simbolo di dialogo tra le identità. Un’unicità storica e culturale straordinaria che è fatta di molteplicità. Pantelleria insegna come stare al mondo e come al mondo delle paure sopravvivere. E allora, quale luogo migliore per immaginare una nuova capitale del Mediterraneo, dove tessere la tela di un racconto prezioso. Dove riscrivere il destino di un Mediterraneo cimitero degli innocenti, luogo di mezzo, avamposto dei sogni proibiti. In un momento storico segnato da conflitti, Pantelleria può essere un laboratorio di contaminazione virtuosa e un faro di speranza per ripensare il Mediterraneo come luogo di incontro e non di divisione. Pantelleria mi restituisce l’urgenza di questo impegno”.

Il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D’Ancona, ha espresso “grande soddisfazione” per il fatto che Myrta Merlino abbia accettato la nomina di presidente. “La rimodulazione della governance rappresenta un passo importante per consentire alla Fondazione di lavorare per il futuro dell’isola. Con questa nuova realtà vogliamo rendere Pantelleria un centro culturale di eccellenza, capace di attrarre artisti, studiosi e visitatori”, ha dichiarato il sindaco, sottolineando che “la scelta di Myrta Merlino alla guida della Fondazione è una garanzia di qualità e visione strategica”.

Anche il vicesindaco, Adelina Francesca Pineda, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “L’obiettivo della Fondazione è quello di trasformare Pantelleria in un punto di riferimento per eventi culturali. Sarà un contenitore culturale aperto a nuove idee e collaborazioni, un motore per lo sviluppo economico e turistico dell’isola”.

La Fondazione ha già ottenuto un primo importante traguardo: grazie al suo impegno, è stato siglato un accordo con ITA Airways per l’attivazione di voli diretti verso Pantelleria, facilitando così l’accesso all’isola per turisti e visitatori. Lo stesso accordo si sta strutturando anche per il 2025.

