Nasce Focus ESG, nuovo format Italpress su 3 dimensioni sostenibilità

MILANO (ITALPRESS) – "Focus ESG" è il nuovo format tv dell'Agenzia di stampa Italpress, realizzato in collaborazione con la divisione della società Prospiciunt specializzata nella strategia comunicativa sulle tematiche ESG. Dedicato alle tre dimensioni della sostenibilità – Environmental, Social e Governance – Focus ESG è condotto dal giornalista Marco Marelli (ex Il Gazzettino, La Stampa, la Repubblica, Hachette, Rai, La7) dagli studi di Milano dell'agenzia fondata e diretta da Gaspare Borsellino. Focus ESG è un appuntamento quindicinale di approfondimento e di analisi sulle tematiche legate alla finanza sostenibile e vuole offrire spunti di riflessione per accelerare verso una società più equa e giusta. Tema della prima puntata, in onda l'8 marzo per la Festa della Donna, la retribuzione femminile ancora non equiparata a quella maschile. Un divario che come si vedrà potrebbe essere colmato proprio grazie alle metriche ESG. "Focus ESG – afferma il giornalista Marco Marelli – è una iniziativa che si aggiunge alla già ricca library multimediale di Italpress. Con questo nuovo format vogliamo entrare nel merito delle questioni, grazie anche alla collaborazione di docenti universitari – come Monica Billio, responsabile del progetto Transpareens dedicato alle PMI e finanziato dalla Commissione Europea – e di esperti. Non ci limiteremo a raccontare ma forniremo anche consigli utili supportati dai dati. Focus ESG è un format semplice nella forma ma ricco nei contenuti". "Questa iniziativa – dice Monica Billio, ordinaria a Ca' Foscari e presidente della Società Italiana di Econometria – offre l'opportunità di disseminare e far capire l'importanza delle tematiche ESG in tutte le sue forme. Il supporto della società Prospiciunt è importante perché ha una visione globale che non può mancare, come la professionalità dell'Agenzia Italpress punto di riferimento per la qualità delle sue notizie". "Sono orgoglioso di questo format che ci permetterà di avere un faro acceso sulla finanza sostenibile – afferma il direttore dell'Italpress, Gaspare Borsellino -. Questo format accenderà un faro su come i Paesi si stanno muovendo nella direzione della sostenibilità. Focus ESG si aggiunge alla ricca produzione multimediale di Italpress che conta già 3 TG quotidiani, 15 verticali settimanali e alcuni programmi di approfondimento come Primo Piano e Italpress Economy di Claudio Brachino. Altri nuovi format e contenitori video a breve si aggiungeranno nel nostro bouquet multimediale". Focus ESG andrà in onda sulle piattaforme multimediali dell'Italpress e sull'ampio network dell'agenzia diretta da Gaspare Borsellino, che ha superato 400 siti e portali e oltre 120 emittenti TV in tutta Italia. – foto Italpress – (ITALPRESS). sat/com 08-Mar-23 09:18