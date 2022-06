Nasce il “Giardino della musica” al Coast to Coast a Palermo

Un giardino in piena area residenziale, il tramonto all’orizzonte e la voglia di ascoltare musica all’ora dell’aperitivo, non nel weekend, ma a inizio settimana.

È una scommessa davvero forte quella del “Giardino della musica”, la prima rassegna estiva in un’area residenziale di Palermo, ogni martedì e mercoledì – con appuntamenti speciali il giovedì – nel giardino esterno del Coast to Coast Ausonia in via Ausonia 56.

Ad alternarsi sul palco, quasi sempre tre volte la settimana, il presente e il futuro della musica di Palermo. Artisti quasi tutti con dischi e partecipazioni all’attivo in talent show e festival, che hanno fatto della musica una scelta di vita e che non hanno appeso al chiodo gli strumenti musicali, nonostante la pandemia da Coronavirus, continuando a coltivare i loro sogni e la voglia di ricominciare.

Si parte martedì 7 giugno alle 19 con il concerto chitarra e voce di Francesco Vannini e il suo show “Il giro del pop”, che il cantautore definisce «un concerto che percorre in maniera randomica la storia del pop italiano ed internazionale, andando a pescare classici senza tempo, perle dimenticate, tormentoni e meteore delle classifiche, buoni per cantare assieme e divertirsi per un paio d’ore».

Durante l’esibizione, il pubblico del locale potrà scegliere tra numerose formule di aperitivo proposte e servite al tavolo, dal classico tagliere, al sushi.

Protagonista naturalmente è il giardino esterno del locale, con il suo spazio verde, che offre quasi la sensazione, di non essere in un’area residenziale della città, dando la sensazione di fresco e di potere affrontare i mesi caldi con il piacere di ascoltare musica di qualità già da inizio settimana.

Quattro le formule per prenotare un tavolo: telefonare dalle 9 a mezzanotte allo 091 777 3692, o mandare 24 ore su 24 un WhatsApp al 346 317 4624, o via mail a info@coasttocoastdelivery.it o mandare un messaggio alla pagina Facebook www.facebook.com/coasttocoastausonia/.

La rassegna “Giardino della musica” all’ora dell’aperitivo al Coast To Coast continua l’otto giugno con Alexandre Vella duo, il 14 giugno c’è Fabrizio Lembo, il 15 giugno tocca ai Firrio il 16 giugno alla Monna Lizard band. La settimana successiva, il 21 giugno spazio a Marcello Mandreucci, mentre il 22 giugno c’è il Francesca Garofalo duo. L’ultima settimana di giugno si apre con lo show di Marcello La Guardia, seguito il 29 giugno dagli Swing out trio comandati da Leonardo triassi. Il mese fi giugno si conclude il 30 con i Non dire no Lucio Battisti tribute band.

Seguirà il calendario di luglio e agosto, con tanti altri appuntamenti per chi vuole trascorrere i tramonti d’estate in uno spazio al fresco della città.