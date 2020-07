Nasce illimitHER, programma per valorizzare giovani donne

MILANO (ITALPRESS) – illimity, banca ad alto tasso tecnologico quotata all'MTA di Borsa Italiana, lancia "illimitHER", programma di Diversity & Inclusion che nasce sotto il segno dell'innovazione digitale di STEM in the City "per promuovere la cultura STEM e ispirare i giovani, in particolare le ragazze, a intraprendere strade coraggiose e alternative sia negli studi che nel lavoro", si legge in una nota. "Il programma – prosegue illimity – intende creare occasioni di contatto tra le piu' giovani e le figure di ispirazione, in particolare donne under 35 che si sono distinte nel loro percorso personale e professionale sfruttando la vicinanza generazionale per realizzare connessioni ancora piu' profonde. L'obiettivo e' quello di trasferire e condividere conoscenze e competenze utili ad abilitare una nuova generazione di donne pronte a entrare in un futuro sempre piu' pervaso dalla trasformazione digitale. illimitHER nasce in collaborazione con associazioni e iniziative attive sui temi di Diversity & Inclusion: STEM in the City, SheTech, Young Women Network, Unstoppable Women di StartupItalia e della formazione delle nuove generazioni: Smart Future Academy, BAM Biblioteca degli Alberi Milano, Scuola di Politiche". Sono tante le iniziative e le occasioni di confronto previste nei prossimi mesi. Gli eventi fisici e digitali saranno aperti a tutti e si terranno ogni mese su molteplici temi: scienza, imprenditorialita', sostenibilita', digitale e finanza. Il primo appuntamento si terra' il 21 luglio alle ore 17:00 e vedra' come protagonista Diva Tommei, biotecnologa, inventrice, imprenditrice – che si e' formata alla Cambridge e alla Singularity University – e oggi Direttrice di Eit Digital Italia, una innovation factory per startup ad alto impatto tecnologico. Diva e' tra le 50 donne della tecnologia piu' influenti d'Europa, e' l'unica italiana nella "Top Women in Tech" di Forbes e sara' intervistata da Felice Florio, classe 1993, una delle voci narranti di illimitHER e giornalista della redazione Open. Il webinar sara' visibile sulla pagina LinkedIn della banca e sulle piattaforme dei partner ed e' dedicato a tutte le giovani donne che, se vorranno, potranno interagire con la speaker. Il secondo evento, a settembre, sara' una "illimitHER marathon" organizzata in collaborazione con BAM Biblioteca degli Alberi Milano – spazio pubblico attivo sul tema dell'inclusione e della gender equality – che ospitera' personalita' di spicco di diversi mondi, dalla scienza all'istruzione, dalla fisica all'imprenditoria, in linea con gli obiettivi di sostenibilita' ambientale e gli SDG dell'ONU condivisi. Isabella Falautano, Chief Communication & Stakeholder Engagement Officer di illimity ha commentato: "Siamo orgogliosi di dare il via a illimitHER, progetto in cui crediamo fortemente e che nasce come iniziativa di ecosistema tra partner che credono nelle nuove generazioni e nell'importanza di sbloccare il potenziale dei giovani e, soprattutto, delle giovani. Con una percentuale di solo il 18% di ragazze iscritte alle Facolta' Stem, riteniamo che il supporto e la vicinanza, anche generazionale, delle nostre Role Model sia fondamentale per ispirare tutte coloro che entrano nel mondo dello studio e del lavoro. Vogliamo che l'inclusione sia sempre piu' diffusa a vantaggio non solo delle donne, ma di tutti". (ITALPRESS). sat/com 09-Lug-20 16:19