Nasce nuova forza politica con Lagalla, Lombardo e Miccichè, “Candidato a regione è Schifani”

PALERMO (ITALPRESS) – Guardare al centro senza staccarsi dal centrodestra, ma con un sostegno ancora più forte in vista delle prossime elezioni e con le idee chiare su chi sarà il candidato alle regionali del 2027: questo l’obiettivo principale del nuovo soggetto politico creato da Roberto Lagalla, Raffaele Lombardo e Gianfranco Miccichè, presentato nel pomeriggio in una conferenza stampa all’Hotel Politeama di Palermo.

Tale creatura politica andrà incontro a un perfezionamento nelle prossime settimane: nome e simbolo, stando ai fondatori, dovrebbero arrivare a inizio 2025, mentre su un aspetto la linea è già tracciata. “Ci prefiggiamo di competere per le prossime elezioni, sia provinciali sia regionali: su queste il nostro candidato, su cui siamo tutti d’accordo, è l’attuale presidente della Regione Renato Schifani”, sottolinea Lombardo.

L’appuntamento è dunque finalizzato a ribadire come il sostegno all’attuale governatore regionale è pieno e incondizionato, nonchè pronto a rinnovarsi in caso di ricandidatura a Palazzo d’Orleans di Schifani. “In questo progetto politico convergono l’esperienza da segretario di Forza Italia di Miccichè, la nostra spinta autonomista e il civismo di Lagalla, sindaco della maggiore città in Italia governata dal centrodestra – afferma il leader dell’Mpa, – Nell’ambito della coalizione questa mossa non è in alcun modo un aggredire, attaccare o competere, ma un modo per rafforzarci e dar vita a una formazione politica forte. Qualcosa di più organico, con nomi, cognomi e simbolo, ci sarà tra fine gennaio e inizio febbraio”.

Lagalla sottolinea come tale forza politica nasca dalla volontà di “avviare un’esperienza comune in vista delle elezioni amministrative e regionali, tra realtà unite anche dal sostegno a Forza Italia nelle ultime elezioni europee. Questa esperienza andrà avanti nei prossimi mesi, faremo assemblee nelle varie province valutando le prossime mosse. Credo che questo sia una risposta comprensibile a uno spazio che si apre al centro nel momento in cui il Pd ha fatto scelte molto più radicali e il terzo polo ha mostrato le limitazioni di rappresentatività: non è un caso che all’interno di Lavoriamo per Palermo ci siano esponenti provenienti da quel mondo”.

Miccichè ribadisce il supporto all’ex collega di partito: “Quest’appuntamento non è un attacco a Schifani: io per primo ho chiesto la benevolenza da parte del presidente della Regione. Il patto federativo tra Lombardo e Tajani esiste da tempo, ma credo ci sia sempre stata la partecipazione di Schifani”.

Per quanto riguarda gli obiettivi programmatici del nuovo soggetto politico, spiega, “il nome arriverà e alle prime elezioni disponibili ci presenteremo con una convention. Noi Moderati e Dc hanno lo stesso numero di telefono da sempre, mentre noi abbiamo un numero nuovo e credo potremo ulteriormente allargarci: d’altro canto non esiste competizione, perchè se il centrosinistra rimane così il centrodestra ha spazi di crescita enormi”.

– foto xd8 Italpress –

(ITALPRESS).