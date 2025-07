Nasce “Turisti a Palermo”, online questionario per chi visita la città

PALERMO (ITALPRESS) – E’ online su Palermo Welcome, portale del turismo del Comune, la nuova iniziativa “Turisti a Palermo”, un questionario per dare voce ai visitatori che scelgono di scoprire le bellezze della città. Il progetto, frutto della collaborazione tra l’Ufficio Turismo e l’Ufficio Statistica del Comune di Palermo, si legge in una nota, ha l’obiettivo di raccogliere le opinioni dei turisti per comprendere la loro esperienza di visita e continuare a migliorare l’accoglienza e i servizi offerti.

“Il questionario – spiega l’assessore al Turismo Alessandro Anello – misurerà il livello di gradimento dei visitatori su aspetti fondamentali a partire dall’offerta culturale e monumentale alla qualità dei trasporti pubblici, dalla percezione della sicurezza alla ricchezza della proposta enogastronomica, fino alla valorizzazione dell’ambiente e dei parchi naturali. L’analisi dei dati sarà uno strumento strategico fondamentale per orientare le future azioni dell’amministrazione comunale volte a rendere Palermo una destinazione sempre più accogliente, sostenibile e all’altezza delle aspettative di chi la visita”.

Partecipare al sondaggio è facile e richiede pochi minuti. I turisti potranno compilare il questionario – in lingua italiana, inglese e francese – direttamente dal proprio smartphone o tablet. Basterà inquadrare il QR Code sul portale Palermo Welcome, in tutti i Centri di informazione turistica (Cit) dislocati sul territorio comunale e sulle locandine che verranno progressivamente distribuite nei principali luoghi di interesse, strutture ricettive e punti di aggregazione frequentati dai visitatori. Le informazioni raccolte, che saranno elaborate in forma rigorosamente anonima e aggregata nel pieno rispetto della privacy, permetteranno all’amministrazione comunale di analizzare i punti di forza e le aree di miglioramento dell’offerta turistica cittadina.

“L’invito a tutti i turisti – conclude l’assessore Anello – è quello di dedicare qualche minuto alla compilazione del questionario e alla condivisione della loro esperienza. Ogni opinione è un contributo prezioso che ci aiuterà a guardare la città con gli occhi di chi la scopre per la prima volta e a lavorare per renderla ancora più bella e funzionale”.

– foto ufficio stampa Comune di Palermo, assessore comunale al Turismo Alessandro Anello –

(ITALPRESS).