Natale: a Palermo raccolta di beneficenza per bambini istituto Padre Messina

“Cosa possono dare agli altri? Un pensiero d’amore per 50 bambini” e’ l’iniziativa benefica promossa da Inner Wheel club Palermo Mondello e Associazione nazionale Fante, insieme con altri club service e con le suore dell’Istituto Padre Messina di Palermo per regalare un sorriso e un Natale felice a cinquanta bambini bisognosi e alle loro famiglie colpite dalla crisi e dal disagio sociale.

“Tutti a Palermo conoscono l’orfanotrofio di Padre Messina al Foro Italico – dice Vincenzo Maniaci, presidente di AssoFante Palermo – In questi tempi di incertezza e di fragilità, purtroppo, ancora oggi alcuni bambini in quella zona periferica della città vivono abbandonati e spesso nell’indifferenza, per queste ragioni ci siamo uniti in questo progetto, che nasce come per incanto. La più grande povertà da combattere è la povertà d’amore e chiediamo alla città di darci una mano per regalare felicità e amore”.

I volontari dei club service predisporranno 50 pacchi dono e ognuno sarà destinato ad un bambino o bambina. La consegna ufficiale è prevista nel pomeriggio del prossimo 23 dicembre all’interno dei saloni del complesso dell’Istituto padre Messina, alla presenza dei presidenti dei club service e di pochi soci. Servono latte, biscotti, merendine, cioccolata, caramelle; ed inoltre, album, colori, quaderni, penne, matite, gomme, tempera matite, pennarelli, compassi; – calze, calzettoni, cappellini, sciarpe. Ovviamente palloni, giocattoli. Inoltre, sara’ possibile donare un piccolo contributo alle suore per le spese della luce e per il mantenimento del complesso.

Per il contributo materiale telefonare ai numeri: 3283842896, 3351325162, 3661235355. Il contributo in denaro può essere versato sul conto Inner Wheel Club Palermo Mondello: IBAN: IT86 P030 6909 6061 0000 0153 424 o sul conto Associazione Nazionale Del Fante sezione Provinciale di Palermo: IBAN: IT31 Q030 6909 6061 0000 0172 334