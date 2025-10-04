Naufragio nel Canale di Sicilia, due migranti morti nonostante l’intervento della ONG Sos Humanity

ROMA (ITALPRESS) – Due migranti sono morti durante una traversata nel Canale di Sicilia. Non ce l’hanno fatta nonostante l’intervento di una imbarcazione della ONG Sos Humanity. L’imbarcazione si sta dirigendo adesso a Porto Empedocle.

Ieri l’equipaggio di Humanity 1 ha soccorso 41 persone che erano in mare da oltre quattro giorni a bordo di un gommone sovraffollato. Cinque migranti sono stati evacuati e portati a Lampedusa con un elicottero della Guardia Costiera. Due, tra quelli rimasti a bordo della Humanity 1, invece non ce l’hanno fatta, come riporta sui social la stessa ONG.

– Foto d’archivio IPA Agency –

(ITALPRESS).