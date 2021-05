Nazionale, Roberto Mancini rinnova fino al 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il commissario tecnico Roberto Mancini ha rinnovato il suo contratto fino al 2026 con la Nazionale azzurra. A darne l'annuncio è stato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine dei lavori del consiglio federale. "Sono molto felice: abbiamo allungato il contratto e ci saranno tante manifestazioni da affrontare insieme. Vincere non e' semplice, ma e' l'obiettivo e abbiamo tanti giovani sui quali puntare. La speranza e' che questo lavoro che abbiamo avviato possa portare dei frutti molto velocemente. Le cose stanno andando bene, non c'era motivo per lasciarsi" le prime parole di Roberto Mancini dopo l'annuncio del rinnovo del contratto. "Immergersi nel ruolo di ct è stato complicato per uno come me abituato a lavorare sul campo ogni giorno, ma il fatto di essere riuscito a creare una squadra che piace alla gente mi dà una soddisfazione enorme. Raggiungere Pozzo e Bearzot per numero di presenze? Sarebbe un sogno da realizzare, significherebbe aver giocato tante partite e quindi aver portato a casa dei trofei. Vorrei aggiungere qualche bella foto nella sala conferenze della federazione" ha concluso il ct. "Ci stavamo lavorando da tempo, era un obiettivo della federazione per dare continuita' nel futuro al di la' dei risultati finali – ha sottolineato il presidente della Figc Gabriele Gravina – E' un investimento che volevamo fare, per rispetto del lavoro di Roberto e di tutti i nostri tifosi. Dobbiamo continuare ad accarezzare l'entusiasmo di milioni di appassionati, vorremmo regalare un trofeo ai tifosi che manca da tanti anni". (ITALPRESS). gm/red 17-Mag-21 16:44