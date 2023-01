Nel covo di Messina Denaro trovata una pistola pronta a sparare

CAMPOBELLO DI MAZARA (TRAPANI) (ITALPRESS) – Perquisizioni e controlli a tappeto a Campobello di Mazara, dove è stato catturato il boss Matteo Messina Denaro. A setaccio le abitazioni dove l’ex primula avrebbe trascorso la latitanza.

I Carabinieri, durante una perquisizione nella casa di via CB 31 in uso a Matteo Messina Denaro, hanno ritrovato una pistola revolver “Smith & Wesson” calibro 38 special, completa di 5 cartucce, e pronta a sparare. Nella stessa circostanza i militari hanno rinvenuto un involucro con ulteriori 20 cartucce dello stesso calibro.

Sempre nell’ambito dell’inchiesta per far luce sui

fiancheggiatori dell’ex superlatitante Matteo Messina Denaro, una nuova perquisizione è stata condotta a Campobello di Mazara.

I Carabinieri del Ros hanno setacciato l’abitazione degli ex

suoceri di Andrea Bonafede, in via San Giovanni. L’abitazione

risulta disabitata da tempo perchè i coniugi sono morti diversi

anni fa e si trova a pochi metri dalla casa di Giovanni Luppino e

nei pressi del covo in cui avrebbe vissuto il boss fino a giugno

scorso.

