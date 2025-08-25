Nel Palermitano ricordati i Carabinieri Calabrese e Fiorenza, uccisi dalla banda Giuliano

PALERMO (ITALPRESS) – A San Cipirello, in provincia di Palermo, ha avuto luogo la cerimonia di commemorazione del 76esimo anniversario dell’uccisione dei Carabinieri Giovanni Calabrese e Giuseppe Fiorenza, decorati con la Medaglia d’Oro al Valore dell’Arma dei Carabinieri, assassinati il 25 agosto del 1949 dagli uomini del bandito Giuliano che, assaltarono la caserma del nucleo anti-banditismo di via Garibaldi.

Erano presenti Vito Cannella, Sindaco di San Cipirello, il Colonnello Giulio Modesti, Comandante del Gruppo Carabinieri di Monreale, ed una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Il Sindaco di San Cipirello, accompagnato dal Comandante del Gruppo di Monreale, ha deposto una corona d’alloro, in prossimità della targa commemorativa dedicata ai due Carabinieri.

Nel corso della cerimonia sono stati resi gli onori ai militari ed è stata data lettura della motivazione della Medaglia d’Oro al Valore dell’Arma dei Carabinieri “alla memoria”: “Militari impiegati in area caratterizzata dalla presenza di bande criminali, in occasione di un violento agguato pianificato da alcuni banditi, non esitavano ad affrontare i malviventi che avevano assaltato la caserma con bombe a mano e raffiche di mitra. Con eccezionale coraggio e cosciente sprezzo del pericolo uscivano dalla struttura militare, ormai accerchiata, e affrontavano i malviventi per opporre una strenua resistenza, venendo feriti mortalmente. Fulgido esempio di eroismo e non comune senso del dovere, spinti fino all’estremo sacrificio”, San Cipirello, 25 agosto 1949″. Successivamente, tutti i presenti, si sono raccolti in un momento di preghiera tenuto dal Cappellano Militare Don Salvatore Falzone.

