Nessun segno di violenza sul clochard morto a Palermo

Non presenta segni di violenza il clochard morto a Palermo sotto ai portici di piazzale Ungheria. L’uomo, di origini polacche, aveva sempre al suo fianco due cani ed era noto agli abitanti della zona di piazza Regalmici e anche all’amministrazione comunale, che più volte aveva cercato, per mezzo dell’assessorato alla cittadinanza solidale, di fornirgli aiuto.

Il clochard si era però sempre rifiutato di essere ospitato in una struttura d’accoglienza ed è spirato nella notte per cause ancora da accertare. Ad avvertire la polizia alcuni passanti che stamattina si sono accorti che l’uomo non si muoveva. Giunto sul posto, il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso.