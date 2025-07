Noè “Bene progetto hub per eolico offshore nel porto di Augusta”

AUGUSTA (SIRACUSA) (ITALPRESS) – “A qualche giorno dal consueto incontro tra gli operatori portuali di Assoporto Augusta, il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale Francesco Di Sarcina, il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare e l’assessore all’ Urbanistica Tania Patania, è un piacere potersi complimentare con il presidente Di Sarcina per il raggiungimento dell’ importante progetto di realizzazione, nel porto di Augusta, di un hub per il settore eolico offshore”.

A dirlo è Marina Noè, presidente di Assoporto Augusta, che sottolinea che il decreto interministeriale da poco sottoscritto, oltre a portare ingenti finanziamenti per investimenti infrastrutturali, rappresenterà l’inizio di un’epoca industriale volta alla sostenibilità ambientale. “Inizia con coraggio il periodo di transizione ecologica. Non si tratta di una moda, ma di vere e proprie opportunità per il territorio e le sue imprese. Presto speriamo possa vedere la luce il Piano regolatore del porto di Augusta, ma anche quello cittadino e bene stanno facendo l’assessore all’ rbanistica Tania Patania e il sindaco Giuseppe Di Mare a coinvolgere la cittadinanza ed a confrontarsi anche con l’Adsp affinchè i redigendi piani non confliggano ma, anzi, si completino”, prosegue Noè che non dimentica la necessità di guardare con la medesima attenzione ai grandi e piccoli progetti, a risolvere in tempi brevi la mancanza di servizi portuali, ma anche i problemi di viabilità, della rete idrica cittadina e di quella fognaria con l’auspicata realizzazione del depuratore, ma anche a ripristinare la ex Ss 114. “Basta aspettare, occorre fare. Per questo motivo chiediamo, alla politica, agli amministratori locali, ai vertici del nostro territorio di mettere in campo ogni utile azione che possa ancor meglio supportare questo processo di sviluppo. Siamo convinti che unire le forze, al momento, sia la strategia vincente e che squadra che vince non si cambia”, conclude.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Assoporto Augusta-