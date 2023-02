Non basta Vlahovic alla Juve, 1-1 con il Nantes

TORINO (ITALPRESS) – E' finito in parità il primo atto di Juventus-Nantes, spareggio di Europa League per accedere agli ottavi di finale della competizione. All'Allianz Stadium di Torino la squadra allenata da Massimiliano Allegri ha pareggiato 1-1 e tutto è rimandato a giovedì 23 febbraio quando le due squadre si giocheranno la qualificazione nel ritorno in terra transalpina. Juventus in vantaggio al 13' grazie al suo tridente. Da un lancio delizioso di Di Maria è stato Chiesa da sinistra a sbucare dietro a Centonze e a servire di testa l'accorrente Vlahovic che sotto porta e di controbalzo non ha dovuto far altro di depositare in rete. Buona prima frazione dei bianconeri che hanno ripetutamente cercato il gol: ci ha provato con un paio di conclusioni dalla distanza Di Maria e nel finale Paredes su punizione. Ma alla mezzora a regalare gioia alla Juventus ci stava riuscendo Castelletto che intervenendo in spaccata stava per mettere alle spalle del portiere Lafont che è stato bravo a distendersi e a salvare i suoi. In avvio di ripresa si è fatta più intensa la pressione della squadra ospite e infatti al quarto d'ora è arrivato il pareggio su una ripartenza: da una palla persa da Fagioli, Centonze ha servito Mohamed che sulla trequarti ha toccato sulla sinistra per Blas, il numero 10 gialloverde ha approfittato anche di uno scivolone di Bremer e si è involato verso la porta scoccando un gran tiro che si è infilato alle spalle di Szczesny. Juventus vicina al nuovo vantaggio due minuti più tardi quando una conclusione di Chiesa si è stampata sulla traversa, è ricaduta sulla linea di porta quindi è carambolata sul palo prima di finire tra le braccia di Lafont. Altra traversa bianconera al 21' direttamente da un calcio d'angolo di Di Maria. Finale ancora in spinta per la Juventus e grande occasione per Danilo che in pieno recupero ha girato al volo una conclusione che è finita di un metro sopra la traversa. Episodio dubbio negli ultimi istanti di gara con la Juventus che ha chiesto un rigore per un tocco di mano di Centonze in area ma che l'arbitro ha negato per un fallo di Bremer sul giocatore del Nantes. – foto Image – (ITALPRESS). xg3/gm/red 16-Feb-23 23:05