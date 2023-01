Nordio “In questo momento storico 41 bis indispensabile e necessario”

ROMA (ITALPRESS) – "La nostra linea politica è di una fermezza assoluta sulle forme di intimidazioni". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso della conferenza stampa sul caso Cospito. "In questo momento storico il 41 bis è indispensabile e necessario mantenerlo" ha aggiunto "ci sono tutte le pronunce che legittimano il mantenimento di questa situazione, se un domani le cose cambiassero cambierebbero anche le leggi". "Oggi – aggiunge – il 41 bis non si tocca. Possono essere cambiate le condizioni di detenzione in base allo sciopero della fame? No. La legge è uguale per tutti, massima attenzione alle condizioni di salute al detenuto impensabile che lo Stato ceda". -foto agenziafotogramma.it- (ITALPRESS). xc3/mgg/red 31-Gen-23 12:38