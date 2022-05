Noto, cittadinanza onoraria al Comandante Legione Carabinieri Sicilia

NOTO (SIRACUSA) (ITALPRESS) – Nell’ambito delle iniziative della primavera barocca 2022 e della 43^ edizione dell’Infiorata, ieri sera a Noto, in Piazza Municipio, il Sindaco Corrado Figura ha consegnato al Generale di Brigata Rosario Castello, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, la cittadinanza onoraria. “Per l’alto senso del dovere e della fedeltà dimostrato in favore dello Stato e delle sue Istituzioni ispirati a valori quali onestà, impegno sociale e civile, per la costante presenza e sostegno a favore degli Enti Locali nell’affrontare delicate questioni di comune interesse, per il contributo e gli interventi di prevenzione, repressione e controllo del territorio non solo netino, ma della Sicilia tutta, per la difesa e la sicurezza dei cittadini e del bene comune” si legge nella motivazione.

– foto ufficio stampa Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa –

(ITALPRESS).