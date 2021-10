Notte Pino Daniele il 9 ottobre allo stand Florio

C’era una volta un uomo chiamato Pino Daniele. C’era sì. E c’è ancora: col suo mito, le sue canzoni, la sua rivoluzionaria carica mediterranea.

Il “nero a metà” della musica italiana sarà celebrato sabato 9 ottobre allo Stand Florio in via Messina Marine 40, in occasione della “Notte Pino Daniele” che vedrà protagonisti gli Schizzechea, nel nuovo appuntamento con “October in musica”, la rassegna ideata da Alessio Ciriminna.

La band, capitanata da Filippo Cottone suonerà quello che loro stessi hanno ribattezzato “Pino Daniele style”. Tra i brani in scaletta: Je so pazzo”, “Quanno chiove”, “Yes I know my way”, “Se mi vuoi” e “A me me piace o blues”.

Gli Schizzechea sono una tribute band nata nel 2013 a Palermo, per rendere omaggio alla musica di Pino Daniele, il cantautore e musicista partenopeo più creativo e ispirato degli ultimi 50 anni. Poeta, blues man, uomo della strada che attraverso le storie sue e della povera gente, narrava con il sentimento ciò che non funzionava nella nostra nazione. Oltre ai brani di denuncia sociale troviamo molti brani dedicati all’amore. Gli Schizzechea ripropongono trasversalmente il suo repertorio conservando uno storytelling sempre dinamico. Gli Schizzechea vi offrono una serata di musica italiana emozionante e suggestiva, ripercorrendo le tappe più significative della carriera dell’artista Pino Daniele, e lo faranno creando un rapporto con il pubblico che ascolta sempre più coinvolgente ed emozionante, raccontando tra un brano e l’altro aneddoti sulla sua vita e ripercorrendo anche un po’ i temi e la storia della musica italiana, in sintesi uno spettacolo mai noioso e sempre coinvolgente.

Seguirà dj set di musica lounge bar.

La serata inizierà alle 20 con la possibilità di scegliere tra la cena a menù fisso con antipasto, primo e bibita o l’aperitivo rinforzato. Entrambe le opzioni sono su prenotazione.

Per prenotare un tavolo telefonare o mandare un messaggio WhatsApp al 3807980615 (Alessio Ciriminna).

I prossimi appuntamenti con “October in music” organizzati da Dorian saranno: Il 10 ottobre il tributo Genesis con gli Oberon, il 15 ottobre il tributo Queen con gli Italian Queen, il 16 ottobre nuovamente i WeMan e il 22 ottobre il tributo Zucchero con i Dune Mosse.