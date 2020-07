Nubifragio su Palermo, la città sprofonda sott’acqua

Nubifragio su Palermo, città allagate e scene di panico questo pomeriggio. La parte più colpita viale Regione Siciliana, numerose le auto bloccate dall’acqua che ha invaso i sottopassaggi della circonvallazione, con il traffico paralizzato e gli automobilisti che hanno abbandonato i propri mezzi attraversando la Circonvallazione a piedi per mettersi in salvo.

Tra i punti più critici il sottopassaggio all’altezza dello svincolo per viale Lazio e viale Michelangelo. Strada invasa dal fango anche in via Petrarca e via Notarbartolo, uno degli assi viari della città. La pioggia, intanto, ha smesso di cadere