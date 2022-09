Nuccia Albano incontra gli elettori nella sezione elettorale della Democrazia Cristiana di Bagheria

Nuccia Albano, candidata alle regionali per la Democrazia Cristiana a Palermo e provincia, incontra il 17 settembre alle 18, nella sede elettorale di via Carà19 a Bagheria gli elettori.

Con lei anche il Commissario Regionale della Democrazia Cristiana Salvatore Cuffaro. Si discuterà di politica e di obiettivi programmatici comuni in vista delle elezioni regionali del 25 settembre in Sicilia.

MINIBIO. Nuccia Albano si è laureata in Medicina e Chirurgia all’’Università di Palermo nel 1977 e si è specializzata in Medicina Legale e delle Assicurazioni nella stessa Università nel 1980, diventando la prima donna siciliana con questo ruolo. Dal 1981 ha prestato servizio all’Istituto di Medicina Legale e delle assicurazioni del Policlinico Universitario di Palermo. Dal 1989 è stata dirigente di primo livello all’Istituto di Medicina Legale del Policlinico Universitario di Palermo. La dottoressa Albano è perito per il tribunale civile e penale di Palermo e delle altre sedi giudiziarie della Sicilia occidentale e ha lavorato fianco a fianco con i più importanti magistrati siciliani, occupandosi delle autopsie di vittime di mafia e non solo. È stata consulente per l’esecuzione degli accertamenti autoptici per conto della Procura della Repubblica di Palermo, Termini Imerese, Agrigento, Sciacca, Marsala e Trapani per oltre venti anni, ed è stata Medico fiduciario di numerose compagnie assicurative. Attualmente esercita la professione nel suo studio medico legale a Palermo. Tra i casi di cui si è occupata: le ispezioni cadaveriche dei corpi di Libero Grassi e Giovanni Falcone. La sua storia sarà presto raccontata in un libro di prossima pubblicazione, scritto dal giornalista Vassily Sortino.