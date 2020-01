NUOVA DEFENDER, CORSA SUL WEB PER 72 COLLEZIONISTI

ROMA (ITALPRESS) – Possedere un'edizione esclusiva, limitata e numerata e' il sogno di ogni collezionista. Anche per chi vuole possedere un modello esclusivo di automobile. E come resistere all'opportunita' di avere tra le mani il volante di una delle icone del mondo delle quattro ruote come la Defender. Nata nel 1948, da mezzo per gli agricoltori e le forze armate, in 72 anni si e' via via trasformata, diventando la "vettura" di chi ama vivere in liberta' anche quando guida un'automobile. Land Rover, nell'anno del suo 72° compleanno, ha deciso di mettere in vendita sul web proprio 72 modelli. Gli esclusivi esemplari denominati "Nuova Defender 72 Yrs Web Edition", sono vetture in edizione limitata e solo per l'Italia, numerate in modo unico, proprio come amano i collezionisti, da 1 a 72. Tra i pochissimi esemplari, sono disponibili ancora numeri come 3 – 9 – 5 – 50, prenotabili esclusivamente online entro il 29 febbraio 2020 per gli appassionati che saranno quindi i primi a guidarla, prenotandola unicamente sul sito www.landrover.it/vehicles/defender/72-yrs-web-edition.html dove, chi interessato, potra' trovare tutte le informazioni per poter procedere alla prenotazione e la proposta di un piano finanziario esclusivo per questa iniziativa. (ITALPRESS). tvi/com 24-Gen-20 16:21