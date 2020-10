Nuova impresa per Sergio Davì, in gommone da Palermo a Los Angeles

Nuova impresa per il palermitano Sergio Davì che nell’autunno/inverno 2021/2022 partirà in gommone da Palermo per la California. “Ocean to Ocean RIB Adventure”, questo il nome della nuova avventura del “gommonauta” palermitano, ha una rotta non dissimile per buona parte dalla precedente Palermo-Brasile del 2017 e prevede l’attraversamento dell’Oceano Atlantico, con soste programmate anche in Venezuela e Colombia, per poi navigare lungo il canale di Panama e spostarsi nell’Oceano Pacifico.

Qui, è stato spiegato durante la presentazione del progetto nel Salone nautico di Genova, un particolare “allungamento” verso l’arcipelago delle Galapagos prima di riprendere rotta verso il Messico e la California.

Il porto di arrivo californiano scelto è l’affascinante Los Angeles, che non a caso si trova quasi alla medesima latitudine con Palermo (Los Angeles 34 5’22″34 N, Palermo 38 6’43″56 N). Saranno, afferma Davì, 10.000 miglia nautiche in solitaria per circa 100 giorni di viaggio di cui 25 di sola navigazione. La tratta più lunga prevista è quella tra Capo Verde e Barbados, che supera le 2.000 miglia (un record nel record).