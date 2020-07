Nuova rotta Ryanair da Catania a Vienna a partire da ottobre 2020

Nuova rotta Ryanair da Catania a Vienna, con due collegamenti alla settimana a partire da ottobre 2020, nell’ambito dell’operativo in programma per l’inverno 2020 di Ryanair.

A rendere noto l’avvio del nuovo collegamento la Sac, la società di gestione dell’aeroporto del capoluogo etneo. Per festeggiare Ryanair ha messo in vendita i biglietti a partire da 16,99 euro per viaggi a novembre 2020 che devono essere prenotati entro la mezzanotte di venerdì 31 luglio solo sul sito web Ryanair.com.

Secondo Chiara Ravara, Head of International Communications di Ryanair, “Siamo entusiasti di lanciare la rotta Catania-Vienna con due frequenze settimanali, a partire da ottobre, come parte integrante dell’operativo per l’inverno 2020. I clienti di Catania possono ora prenotare voli per Vienna fino a marzo 2021”.

“Ringraziamo Ryanair che continua a scommettere sull’aeroporto di Catania. Accogliamo con grande piacere il collegamento con Vienna che la compagnia irlandese opererà a partire da ottobre: la capitale austriaca è una destinazione molto gettonata e il volo bisettimanale risponde alle esigenze dei passeggeri. inoltre, la nuova rotta sarà occasione per avvicinare ancora di più la Sicilia all’Europa” – ha aggiunto Nico Torrisi, amministratore delegato di SAC.