Nuove opportunità di investimento e affari tra Tunisia e Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – Si parlerà di agroalimentare e di nuove opportunità di investimento e affari tra la Tunisia e la Sicilia venerdì 31 ottobre, dalle ore 10, in Sala Belvedere (via Emerico Amari 11), a Palermo, nel corso di un incontro promosso dalla Camera di Commercio Palermo Enna, in collaborazione con il consolato della Tunisia a Palermo. L’iniziativa, che vedrà la partecipazione di una delegazione diplomatica tunisina, ha l’obiettivo di rafforzare i legami economici e commerciali tra la Sicilia e la Tunisia, valorizzando le potenzialità di cooperazione in settori strategici come quello agroalimentare.

L’obiettivo è favorire l’incontro tra sistemi imprenditoriali complementari, promuovendo scambi, investimenti e opportunità di sviluppo condiviso. Dopo i saluti del presidente Alessandro Albanese, del console della Tunisia, Mohamed Ali Mahjoub, e dell’assessore regionale delle Attività produttive Edy Tamajo, si alterneranno gli interventi di Mourad Belhassen, direttore generale della diplomazia economica e culturale del Ministero degli affari esteri tunisino, di Mourad Faradi, presidente della Camera di commercio e industria tuniso-italiana, Anis Basti, rappresentante del Centro per la promozione delle Esportazioni (Cepex Milano), Wissem El Hani, rappresentante dell’Agenzia per la promozione degli investimenti esteri (Fipa Milano), Abdelhakim Rajhi, direttore all’Agenzia di promozione degli investimenti agricoli, Tonino Russo, segretario generale del Flai Cgil Sicilia. A seguire le testimonianze di successo, Antonino Salerno (Salerno Packaging) e Antonio Lo Coco (Blu Ocean).

“Vogliamo creare occasioni concrete di confronto e collaborazione tra imprese e settori produttivi che condividono uno spazio geografico e culturale comune, il Mediterraneo – dice il presidente Alessandro Albanese – Ma vogliamo anche mettere a disposizione delle nostre imprese strumenti operativi, relazioni e competenze per accompagnare le aziende verso mercati dinamici come quello tunisino”. “Attraverso questa iniziativa – aggiunge il segretario generale Guido Barcellona – puntiamo ad offrire alle aziende un’opportunità strategica per avviare relazioni stabili e durature con le realtà tunisine, un ponte tra le eccellenze della Sicilia e quelle della Tunisia. Favoriamo scambi con l’obiettivo di valorizzare le produzioni locali, migliorare le filiere e aprire nuovi mercati”.

