Ok alla Ztl notturna a Palermo, Catania: “Una buona notizia, ora si estenda”

“Questa è una buona notizia per la città, per la sua vivibilità, per la buona salute dei palermitani e per la tutela e salvaguardia del nostro ambiente”. Lo dice Giusto Catania, assessore all’ambiente e alla mobilità del Comune di Palermo, dopo che il Tar Sicilia ha dato ragione all’amministrazione comunale sull’attuazione della zona a traffico limitato nelle ore notturne.

“Leggendo l’ordinanza è evidente che tutte le argomentazioni giuridiche e ambientali sostenute dal Comune a favore della misura sono assolutamente corrette – sottolinea Catania – La ztl notturna è una necessità per la città. Inoltre, da tempo, gli uffici lavorano per verificare la sostenibilità ambientale affinché la ztl si possa estendere ad altre aree della città, immagino, per esempio, fino al Politeama o fino in piazza Croci”.

Sulle polemiche politiche e sulla richiesta di dimissioni, l’assessore Catania taglia corto: “Non sono appassionato allo sterile chiacchiericcio, il mio impegno è soltanto rivolto a un futuro migliore per la nostra Palermo”. Infine, Catania ricorre alla metafora calcistica per replicare a chi lo ha sempre accusato: “Sono abituato a gioire quando l’arbitro fischia la fine della partita e non quando si segna un gol dopo cinque minuti”.