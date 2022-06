Omaggio a Battisti con i Non dire no al Coast to Coast Ausonia a Palermo

Un giovedì, aperitivo in mano al tramonto, omaggiando il mito di Lucio Battisti. Nuovo appuntamento il 30 giugno alle 19 col “Giardino della musica”, la prima rassegna estiva in un’area residenziale di Palermo, nel giardino esterno del Coast to Coast Ausonia in via Ausonia 56.

I musicisti protagonisti sono i Non dire no, con il loro tributo a Lucio Battisti. Daniele Davì alla voce e Francesco Vannini alla chitarra suoneranno in acustico le più belle canzoni firmate Battisti/Mogol. Una riproposizione in chiave classica, per i nostalgici, ma anche per chi vuole imparare a conoscere quel che Lucio Battisti ha significato per la storia della musica. In scaletta: “Ancora tu”, “Un’avventura”, “10 ragazze”, “La collina dei ciliegi”, “Si viaggiare”, “E penso a te”, “io vorrei non vorrei ma se vuoi”, “7.40”, “Anna”, “Fiori rosa fiori di pesco”, “La luce dell’est”.

Durante l’esibizione, il pubblico del locale potrà scegliere tra numerose formule di aperitivo proposte e servite al tavolo, dal classico tagliere, al sushi, passando per la pizza.

Protagonista naturalmente è il giardino esterno del locale, con il suo spazio verde, che offre quasi la sensazione, di non essere in un’area residenziale della città, dando la percezione di fresco e di potere affrontare i mesi caldi con il piacere di ascoltare musica di qualità già a inizio settimana.

Quattro le opzioni per prenotare un tavolo: telefonare dalle 9 a mezzanotte allo 091 777 3692, o mandare 24 ore su 24 un WhatsApp al 346 317 4634, o via mail a info@coasttocoastdelivery.it o mandare un messaggio alla pagina Facebook www.facebook.com/coasttocoastausonia/.

La rassegna “Giardino della musica” all’ora dell’aperitivo al Coast To Coast continua anche a luglio dal martedì al giovedì. Il 6 luglio torna a grande richiesta il chitarrista Fabrizio Lembo. Suoni made in Brasile il 7 luglio con Vincenzo Palermo.

Il 12 luglio padrone dello spazio sarà il chitarrista e cantante Riccardo Simoncelli, mentre il 13 luglio si torna a celebrare Lucio Battisti con i Non dire no. Il 19 luglio la compagnia musicale è affidata alla tastiera e alla voce di Renato Scozzari, mentre il 20 luglio sarà il giorno del concerto strumentale su chitarra di Salvo Cacioppo. Seguiranno il 2i luglio il concerto contrabbasso e voce degli N&L, duo jazz nato da una costola della band Rouge et noir. Luglio si conclude con lo show chitarra e voce di Giuseppe Farana il 26 luglio, il ritorno del chitarrista Francesco Vannini con il suo concerto “il giro del pop” il 27 luglio, mentre il 28 luglio tocca al senatore della musica palermitana Marcello Mandreucci, che torna al Coast to Coast Ausonia dopo il sold out dell’ultimo concerto.

Seguirà il calendario delle settimane successive. con tanti altri appuntamenti per chi vuole trascorrere i tramonti d’estate in uno spazio al fresco della città.