Omicidio al Cep: l’artigiano morto dissanguato, il silenzio del quartiere

Sono stati portati alla squadra mobile alcuni familiari e vicini di casa di Francesco Paolo Lombardino, il carpentiere ucciso la scorsa notte a Palermo nel quartiere Cep. Il corpo dell’artigiano, ferito a una gamba e morto dissanguato, è stato trasportato in ospedale da alcuni parenti.

Scarsa la collaborazione con gli inquirenti degli abitanti del quartiere e degli stessi familiari di francesco Paolo Lombardino. Gli agenti della squadra mobile, infatti, hanno identificato non senza difficoltà il luogo dove è avvenuto l’omicidio.

In tarda mattinata la chiazza di sangue era ancora ben visibile in via Benvenuto Cellini a due passi da via Gaetano Zumbo dove viveva la vittima. Il corpo di Lombardino e’ stato portato all’istituto di medicina legale del Policlinico per eseguire l’autopsia. L’uomo sarebbe stato colpito in strada durante una lite. (ANSA).