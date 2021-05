Omicidio alla Vucciria, si indaga sulle piazze dello spaccio di cocaina

Omicidio alla Vucciria, forze uno scontro per il controllo dello spaccio di droga, in particolare di cocaina, dietro l’uccisione di Emanuele Burgio, il 26enne freddato all’una con tre colpi di pistola al torace in via dei Cassari.

Questa la pista principale che stanno seguendo gli investigatori della squadra mobile diretta da Rodolfo Ruperti. Burgio è stato colpito a pochi metri dalla sua abitazione. Il commando sarebbe di tre persone arrivate in scooter. Uno solo dei tre avrebbe sparato. Una modalità che farebbe pensare ad un agguato.

Secondo fonti vicine agli inquirenti Burgio avrebbe allargato il suo giro di spaccio dalla Vucciria al Borgo Vecchio, forte del cognome che portava. Suo padre Filippo era infatti il cassiere della famiglia di Palermo centro, prima di essere arrestato e condannato in via definitiva a 9 anni per associazione mafiosa. Ma lo sconfinamento avrebbe scatenato una guerra fra pusher culminata stanotte nell’omicidio di Burgio.

Gli inquirenti hanno sequestrato anche l’auto di Burgio alla ricerca di ulteriori riscontri. (Foto tratta da Facebook)